Beşiktaş Adem Ljajic'i KAP'a birdirdi
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Beşiktaş Adem Ljajic'i 'a birdirdi

Beşiktaş Adem Ljajic'i KAP'a birdirdi

Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini aldığını 'a bildirdi. Ljajic, 6.5 milyon euro karşılığında 3 yıl daha Beşiktaş'ta.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Torino Kulübünden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu, kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6,5 milyon avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.

  1. 29.05.2019
  2. Güncelleme: 29.05.2019 21:58
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