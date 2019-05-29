Beşiktaş Adem Ljajic'i KAP'a birdirdi
Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini aldığını KAP'a bildirdi. Ljajic, 6.5 milyon euro karşılığında 3 yıl daha Beşiktaş'ta.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Torino Kulübünden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu, kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6,5 milyon avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.
- 29.05.2019
- Güncelleme: 29.05.2019 21:58
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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