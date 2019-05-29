Başkan Beşiktaş balonuyla uçtu – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Başkan balonuyla uçtu

Başkan Beşiktaş balonuyla uçtu

Başkanı Orman, bölgesinde balon turuna katıldı.

Başkan , 'nin önemli turizm merkezlerinden 'da, ile Dorak Tur arasındaki anlaşma gereği kubbesi takımın logosuyla kaplı olarak 25 Nisan'dan beri uçuş gerçekleştiren balonuyla peribacalarını kuş bakışı izledi. Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanına gelen Orman, "Kapadokya'ya daha evvel geldim, yine Beşiktaş logosunun olduğu bir balondu ama bunun kadar mükemmel değildi" dedi. Orman ve beraberindekileri taşıyan sıcak hava balonu yaklaşık bir saat Kapadokya semalarında süzüldükten sonra Çavuşin köyü yakınlarına indi. Beşiktaş balonunun uçuşu sırasında çevresindeki bazı balonların sepetlerinde de takımın bayraklarının asıldığı görüldü.

  1. 29.5.2019
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