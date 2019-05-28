Vida’dan iyisi yok
Beşiktaş, 2018-2019 sezonunu ligde 3. sırada tamamlarken, Avrupa Ligi'nde grubundan çıkamadı.
Beşiktaş, 2018-2019 sezonunu ligde 3. sırada tamamlarken, Avrupa Ligi'nde grubundan çıkamadı. Beşiktaş'ta bu sezon en fazla sahada kalan isim ise Domagoj Vida oldu. Hırvat stoper, Beşiktaş formasıyla bu sezon 38 maçta, toplam 3.324 dakika süre buldu. Vida, bu 3.324 dakikada 3 gol attı, 1 asist yaptı.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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