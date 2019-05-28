Vida’dan iyisi yok – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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’dan iyisi yok

Vida’dan iyisi yok

, sezonunu ligde 3. sırada tamamlarken, 'nde grubundan çıkamadı.

, sezonunu ligde 3. sırada tamamlarken, 'nde grubundan çıkamadı. Beşiktaş'ta bu sezon en fazla sahada kalan isim ise Domagoj oldu. Hırvat stoper, Beşiktaş formasıyla bu sezon 38 maçta, toplam 3.324 dakika süre buldu. Vida, bu 3.324 dakikada 3 gol attı, 1 asist yaptı.

  1. 28.5.2019
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