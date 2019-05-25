Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!
Tecrübeli hoca, “Uzun zamandır büyük kulüpler ile ismimiz anılıyor. 1-2 gün içinde kararımızı açıklayacağız” dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soyunma odasında oyuncularıyla vedalaştığı öğrenilen Avcı ayrılık sinyali verdi. Sezon başından bu yana harika işler yaptıklarını belirten Avcı, "5 yıldır Avrupa'yı, Şampiyonlar Ligi'ni kovaladık. Çok enderdir, bir ilçe takımı olarak 5 yıl zirveyi kovaladık. Liverpool da 7 puan öndeyken şampiyonluk kaybetti. Sahanın içinde kazanıp, sahanın içinde kaybetmek gerekiyor. Uzun zamandır büyük kulüplerle ismimiz anılıyor. Sezon bitmeden böyle bir karar vermem ya da görüşme yapmam mümkün değildir. 1-2 gün kulübümle oturup görüşmem gerekiyor. Benden duyarsınız" dedi.
TAZMİNAT MADDESİ VAR MI?
Devre arasında Başakşehir ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın kontratında fesih bedeli olup olmadığı bilinmiyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ her ne kadar "Hocamızla 5 yıllık kontratı var kalacağını düşünüyorum" dese de tecrübeli teknik adamın ayrılmak istemesi halinde zorluk çıkarmayacağını da ifade etmişti.
OYLARDA ŞENOL GÜNEŞ'İ GEÇMİŞTİ
Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta göreve başlamadan önce yöneticiler tarafından ilk istenen isim ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yöneticilerin Avcı isminde Güneş'i kıyasla daha ısrarcı olduğu fakat dönemin 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devreye girdiği kaydedildi. Çebi'nin Güneş için Başkan Fikret Orman'ı bizzat ikna ettiği ifade edildi.
TAZMİNAT MADDESİ VAR MI?
Devre arasında Başakşehir ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın kontratında fesih bedeli olup olmadığı bilinmiyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ her ne kadar "Hocamızla 5 yıllık kontratı var kalacağını düşünüyorum" dese de tecrübeli teknik adamın ayrılmak istemesi halinde zorluk çıkarmayacağını da ifade etmişti.
OYLARDA ŞENOL GÜNEŞ'İ GEÇMİŞTİ
Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta göreve başlamadan önce yöneticiler tarafından ilk istenen isim ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yöneticilerin Avcı isminde Güneş'i kıyasla daha ısrarcı olduğu fakat dönemin 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devreye girdiği kaydedildi. Çebi'nin Güneş için Başkan Fikret Orman'ı bizzat ikna ettiği ifade edildi.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.