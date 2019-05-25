Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!
25 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

'dan 'a yeşil ışık!

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

Tecrübeli hoca, “Uzun zamandır büyük kulüpler ile ismimiz anılıyor. gün içinde kararımızı açıklayacağız” dedi.

Teknik Direktörü , maçının ardından geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soyunma odasında oyuncularıyla vedalaştığı öğrenilen Avcı ayrılık sinyali verdi. Sezon başından bu yana harika işler yaptıklarını belirten Avcı, "5 yıldır Avrupa'yı, Şampiyonlar Ligi'ni kovaladık. Çok enderdir, bir ilçe takımı olarak 5 yıl zirveyi kovaladık. da 7 puan öndeyken şampiyonluk kaybetti. Sahanın içinde kazanıp, sahanın içinde kaybetmek gerekiyor. Uzun zamandır büyük kulüplerle ismimiz anılıyor. Sezon bitmeden böyle bir karar vermem ya da görüşme yapmam mümkün değildir. gün kulübümle oturup görüşmem gerekiyor. Benden duyarsınız" dedi.

TAZMİNAT MADDESİ VAR MI?
Devre arasında Başakşehir ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın kontratında fesih bedeli olup olmadığı bilinmiyor. Başakşehir Başkanı her ne kadar "Hocamızla 5 yıllık kontratı var kalacağını düşünüyorum" dese de tecrübeli teknik adamın ayrılmak istemesi halinde zorluk çıkarmayacağını da ifade etmişti.

OYLARDA ŞENOL GÜNEŞ'İ GEÇMİŞTİ
Abdullah Avcı, 'in 'ta göreve başlamadan önce yöneticiler tarafından ilk istenen isim ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yöneticilerin Avcı isminde Güneş'i kıyasla daha ısrarcı olduğu fakat dönemin 2. Başkanı 'nin devreye girdiği kaydedildi. Çebi'nin Güneş için Başkan 'ı bizzat ikna ettiği ifade edildi.

  1. 25.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN