Kagawa milli takıma
Japonya Milli Takımı aday kadrosu dün açıklandı.
Mavi Samuraylar'ın 5 Haziran'da Toyota Stadyumu'nda Trinidad Tobago ve 9 Haziran'da Miyagi Stadyumu'nda El Salvador ile yapacakları maçların kadrosuna Beşiktaşlı Kagawa ve G.Saraylı Nagatomo da çağrıldı.
- 24.5.2019
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