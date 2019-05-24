Beşiktaş'ın yıldızı Kagawa milli takıma
24 Mayıs 2019, Cuma
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Kagawa

Kagawa milli takıma

Japonya Milli Takımı aday kadrosu dün açıklandı.

Mavi Samuraylar'ın 5 Haziran'da Toyota Stadyumu'nda Trinidad Tobago ve 9 Haziran'da Miyagi Stadyumu'nda ile yapacakları maçların kadrosuna Beşiktaşlı Kagawa ve G.Saraylı Nagatomo da çağrıldı.

  1. 24.5.2019
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