Jeremain Lens Utrecht yolcusu

32 yaşına giren ve 3 yıllık daha anlaşması bulunan Hollandalı herhangi bir teklif gelmemesi sıkıntıyı yaratıyor. Takım içinde sevilmeyen ve asosyal bulunan Jeremain Lens'in, Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht'e kiralanması gündeme geldi.