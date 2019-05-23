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23 Mayıs 2019, Perşembe
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Utrecht yolcusu

Jeremain Lens Utrecht yolcusu

'ta gönderilmesi düşünülen isimlerin başında geliyor.

32 yaşına giren ve 3 yıllık daha anlaşması bulunan Hollandalı herhangi bir teklif gelmemesi sıkıntıyı yaratıyor. Takım içinde sevilmeyen ve asosyal bulunan 'in, Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht'e kiralanması gündeme geldi.

  1. 23.5.2019
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