Beşiktaş'ta Güven Yalçın’a Lazio kancası
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Yalçın’a kancası

Güven Yalçın’a Lazio kancası

'ın genç yıldızı ’e sürpriz talip.

Serie A takımlarından 'nun, 5 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçiren için menajerler aracılıyla siyah- beyazlılara 8 milyon euro teklif sunmaya hazır olduklarını iletti. yönetimi içinde teklif iddiası heyecan yaratırken, Başkan Orman ise resmi teklif gelmeden heyecan yapılmamasını istedi. Ayrıca Başkan'ın, bu teklif resmileşse bile Güven'i 10 milyon euro'nun altına bırakmayacağını söylediği öğrenildi.

  1. 23.5.2019
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