Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven’e sürpriz talip.
Serie A takımlarından Lazio'nun, 5 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçiren Güven için menajerler aracılıyla siyah- beyazlılara 8 milyon euro teklif sunmaya hazır olduklarını iletti. Beşiktaş yönetimi içinde teklif iddiası heyecan yaratırken, Başkan Orman ise resmi teklif gelmeden heyecan yapılmamasını istedi. Ayrıca Başkan'ın, bu teklif resmileşse bile Güven'i 10 milyon euro'nun altına bırakmayacağını söylediği öğrenildi.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Güven Yalçın’a Lazio kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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