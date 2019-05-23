Beşiktaş'ta teknik direktör için 4 aday!
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'ta için 4 aday!

Beşiktaş'ta teknik direktör için 4 aday!

Teknik direktörlük için ’yı ilk sıraya yazan yönetim , ve için nabız yokluyor.

'ta harekatı başlıyor.. Cuma günü oynanacak olan karşılaşmasıyla birlikte 4 yıllık Beşiktaş kariyerini noktalayacak olan teknik direktör , 1 Haziran itibariyle de A 'ın başına geçecek. Tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasından sonra bir an önce yeni teknik adamla anlaşmak isteyen siyah- beyazlılar, gerekli temasları da yaptı. Kongrenin ardından teknik direktör konusuyla ilgili olarak toplantı yapan Beşitaş yönetiminde ortaya atılan ilk isim oldu.

AĞIRLIK YERLİ HOCADAN YANA
Avcı isminin dışında yöneticiler, , ve için de girişimde bulunulması konusunda düğmeye basma kararı aldı. Siyah-beyazlılarda yöneticiler ve camianın büyük çoğunluğu Sergen'e sıcak bakıyor. Tayfun Korkut konusunda yöneticiler hem fikir olurken, Okan Buruk için de olumsuz tavır takınan olmadı. Yöneticilerin çoğunluğu tercihini yerli teknik adamdan yana kullanırken; Lucescu ismi ise Abdullah Avcı, Sergan Yalçın, Tayfun Korkut ve Okan Buruk'un gerisinde kaldı.

LUCE'YE SPORTİF DİREKTÖRLÜK TEKLİFİ
Beşiktaş'ta? Lucescu'nun ismi teknik direktörlük için anılsa da, özellikle Başkan , tecrübeli teknik adamla sportif direktör olarak çalışmak istiyor. Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran Lucescu'yu sportif direktör olarak takıma getirmek isteyen Orman, teknik direktör olarak da genç bir isimle anlaşarak, profesyonel bir ekip kurmayı hedefliyor.

  1. 23.5.2019
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