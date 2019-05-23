Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi kapanıyor
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde 198 resmi maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı Kartal’ı 2 kez Süper Lig şampiyonu yapan Güneş, takımı Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez gruptan çıkardı.
4 SENEDE 2 ŞAMPİYONLUK
Yarın son kez Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Kasımpaşa maçına çıkacak olan Güneş, 4 yıllık siyah-beyazlı döneminde önemli başarılar elde etti. Siyah-beyazlılar bu dönemdeki 198 resmi maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. 401 gol atan Beşiktaş, kalesinde 281 gol gördü. Siyah-beyazlılar, 2015-16 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş yönetimindeki ilk şampiyonluğunu aldı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ikinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-17'de 77 puanla mutlu sona ulaştı.
DEVLER LİGİ'NDE TARİHİ BAŞARI
Siyah-beyazlılar, Avrupa'daki en büyük başarısını Şenol Güneş döneminde yaşadı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Türk futbol tarihinin de en önemli başarılarına imza attı. Grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.
AVRUPA'DA İLKLER YAŞANDI
Geçen sezon Porto'yu deplasmanda yenen siyah-beyazlılar, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu. Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi. Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'a çeyrek final oynattı.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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