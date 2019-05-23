Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi kapanıyor
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'ta dönemi kapanıyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi kapanıyor

, yönetiminde 198 resmi maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı ’ı 2 kez şampiyonu yapan Güneş, takımı ’nde ilk kez gruptan çıkardı.

4 SENEDE 2 ŞAMPİYONLUK
Yarın son kez olarak maçına çıkacak olan Güneş, 4 yıllık siyah-beyazlı döneminde önemli başarılar elde etti. Siyah-beyazlılar bu dönemdeki 198 resmi maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. 401 gol atan Beşiktaş, kalesinde 281 gol gördü. Siyah-beyazlılar, 2015-16 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş yönetimindeki ilk şampiyonluğunu aldı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ikinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-17'de 77 puanla mutlu sona ulaştı.

DEVLER LİGİ'NDE TARİHİ BAŞARI
Siyah-beyazlılar, Avrupa'daki en büyük başarısını döneminde yaşadı. Geçen sezon 'nde mücadele eden Beşiktaş, Türk futbol tarihinin de en önemli başarılarına imza attı. Grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

AVRUPA'DA İLKLER YAŞANDI
Geçen sezon Porto'yu deplasmanda yenen siyah-beyazlılar, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu. Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce ve ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi. Güneş, Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'a çeyrek final oynattı.

  1. 23.5.2019
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