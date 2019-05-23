Beşiktaş'ta Quaresma’nın yerine Samuel

Daha önce G.Birliği'nde forma giyen bu sezon Sırp Cukaricki'de 7 gol ve 10 asistle harikalar yaratan Samuel Owusu'nun gelecek sezon siyah- beyazlı formayı giyeceği iddia edildi. Guti teknik direktör olarak seçilirse; Arnhem'de kiralık olarak forma giyen Real Madrid'in oyuncusu Martin Ödergaard'ı kiralık olarak getireceği iddia edilmişti.