Beşiktaş'ta Quaresma’nın yerine Samuel
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'ta Quaresma’nın yerine Samuel

Beşiktaş'ta Quaresma’nın yerine Samuel

Q7’nin kesin olarak takımdan ayrılacağının iddia edildiği ortamda sağ kanat için sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.

Daha önce G.Birliği'nde forma giyen bu sezon Sırp Cukaricki'de 7 gol ve 10 asistle harikalar yaratan Samuel Owusu'nun gelecek sezon siyah- beyazlı formayı giyeceği iddia edildi. Guti teknik direktör olarak seçilirse; Arnhem'de kiralık olarak forma giyen 'in oyuncusu Martin Ödergaard'ı kiralık olarak getireceği iddia edilmişti.

  1. 23.5.2019
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