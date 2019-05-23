Beşiktaş'ta Quaresma’nın yerine Samuel
Q7’nin kesin olarak takımdan ayrılacağının iddia edildiği ortamda sağ kanat için sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.
Daha önce G.Birliği'nde forma giyen bu sezon Sırp Cukaricki'de 7 gol ve 10 asistle harikalar yaratan Samuel Owusu'nun gelecek sezon siyah- beyazlı formayı giyeceği iddia edildi. Guti teknik direktör olarak seçilirse; Arnhem'de kiralık olarak forma giyen Real Madrid'in oyuncusu Martin Ödergaard'ı kiralık olarak getireceği iddia edilmişti.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Beşiktaş'ta Quaresma’nın yerine Samuel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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