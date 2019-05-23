Yönetim, alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Gary Medel’e “5 milyon euro getirmen durumunda gidebilirsin” yanıtını verdi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da mevcut kadroda yapılacak olan revizyonla uğraşıyor. Bu isimlerden biri de Şilili yıldız Gary Medel. Kariyerinin sonunda Premier Lig'de oynamak isteyen Medel, Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi ve alacaklarına mahsuben bonservisinin bedelsiz verilmesini talep etti. Siyah-beyazlı yönetim ise bu teklifi kabul etmezken; 32 yaşındaki oyuncuya 5 milyon euro getirmesi durumunda serbest kalabileceğini iletti. Medel'in bu rakamı verebilecek bir Premier Lig takımı bulamaması durumunda, bir sezon daha Beşiktaş'ta kalabileceği ifade edildi.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Beşiktaş'ta Medel'e şartlı izin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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