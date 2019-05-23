Beşiktaş'ta Medel'e şartlı izin!
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'ta 'e şartlı izin!

Beşiktaş'ta Medel'e şartlı izin!

Yönetim, alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Gary ’e “5 milyon euro getirmen durumunda gidebilirsin” yanıtını verdi.

'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da mevcut kadroda yapılacak olan revizyonla uğraşıyor. Bu isimlerden biri de Şilili yıldız Gary . Kariyerinin sonunda 'de oynamak isteyen Medel, Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi ve alacaklarına mahsuben bonservisinin bedelsiz verilmesini talep etti. Siyah-beyazlı yönetim ise bu teklifi kabul etmezken; 32 yaşındaki oyuncuya 5 milyon euro getirmesi durumunda serbest kalabileceğini iletti. Medel'in bu rakamı verebilecek bir Premier Lig takımı bulamaması durumunda, bir sezon daha Beşiktaş'ta kalabileceği ifade edildi.

  1. 23.5.2019
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