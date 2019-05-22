Hentbolculara milli davet – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Hentbolculara milli davet

Hentbolculara milli davet

Takım'a davet edildi.

Takım'a davet edildi. Antrenörlüğünü, aynı zamanda siyah-beyazlıların yardımcı antrenörlüğünü de yapan İlker Şentürk'ün yaptığı A Erkek Hentbol Milli Takımı'nın 25 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında 'da yapacağı kampa Beşiktaşlı oyuncular Baran Nalbantoğlu, Onur Ersin, Özgür Sarak ve Mehmet Demirezen ile kondisyoner Mesut Temizişler de davet edildi.

  1. 22.5.2019
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