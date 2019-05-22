Hentbolculara milli davet

Beşiktaşlı Hentbolcular Milli Takım'a davet edildi. Antrenörlüğünü, aynı zamanda siyah-beyazlıların yardımcı antrenörlüğünü de yapan İlker Şentürk'ün yaptığı A Erkek Hentbol Milli Takımı'nın 25 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı kampa Beşiktaşlı oyuncular Baran Nalbantoğlu, Onur Ersin, Özgür Sarak ve Mehmet Demirezen ile kondisyoner Mesut Temizişler de davet edildi.