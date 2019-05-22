Hentbolculara milli davet
Beşiktaşlı Hentbolcular Milli Takım'a davet edildi.
Beşiktaşlı Hentbolcular Milli Takım'a davet edildi. Antrenörlüğünü, aynı zamanda siyah-beyazlıların yardımcı antrenörlüğünü de yapan İlker Şentürk'ün yaptığı A Erkek Hentbol Milli Takımı'nın 25 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı kampa Beşiktaşlı oyuncular Baran Nalbantoğlu, Onur Ersin, Özgür Sarak ve Mehmet Demirezen ile kondisyoner Mesut Temizişler de davet edildi.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Hentbolculara milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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