Güneş’ten açılış konuşması – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Güneş’ten açılış konuşması

Güneş’ten açılış konuşması

Güneş’ten açılış konuşması

tarafından düzenlenen 'nun üçüncü etabı, 'da başladı.

tarafından düzenlenen 'nun üçüncü etabı, 'da başladı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin ev sahipliğindeki kursun açılışında, , yeni trendler ve antrenörlük ilkeleri konularını içeren bir konuşma yaptı.

  1. 22.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güneş’ten açılış konuşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN