Adem Ljajic için bonservis atağı
Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic'in bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı.
Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic'in bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetici Umut Güner'in önümüzdeki hafta Torino kulübü yetkilileri ile görüşerek Adem Ljajic'in bonservisini almak için gerekli sözleşmeleri yapacağı öğrenildi. Yön etim Sırp futbolcunun parasını İtalyan kulübüne 20 taksitte ödeyecek.
- 22.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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