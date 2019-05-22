Adem Ljajic için bonservis atağı – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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için bonservis atağı

Adem Ljajic için bonservis atağı

yönetimi, 'in bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı.

yönetimi, 'in bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetici 'in önümüzdeki hafta Torino kulübü yetkilileri ile görüşerek Adem Ljajic'in bonservisini almak için gerekli sözleşmeleri yapacağı öğrenildi. Yön etim Sırp futbolcunun parasını İtalyan kulübüne 20 taksitte ödeyecek.

  1. 22.5.2019
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