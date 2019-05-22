Adem Ljajic için bonservis atağı

Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic'in bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetici Umut Güner'in önümüzdeki hafta Torino kulübü yetkilileri ile görüşerek Adem Ljajic'in bonservisini almak için gerekli sözleşmeleri yapacağı öğrenildi. Yön etim Sırp futbolcunun parasını İtalyan kulübüne 20 taksitte ödeyecek.