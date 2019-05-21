Lucescu'nun yeni adresi Romanya olabilir
Adı son dönemlerde sıkça Beşiktaş ile anılan milli takımın eski çalıştırıcısı Mircea Lucescu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rumen basınında yer alan habere göre FSCB, 73 yaşındaki antrenörü takımın başına getirebilir. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son dönemlerde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile ilgili dikkat çeken bir başka iddia ortaya atıldı.
Rumen basınından Digi Sport'un özel haberine göre eski adıyla Steaua Bükreş, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgileniyor. Lucescu'nun en yakın arkadaşlarından biri olan eski futbolcu Danut Lupu da konuyla alakalı, "Gigi Becali neden boşta olan Lucescu'yu almıyor?" diyerek iddiaları doğrular nitelikle bir açıklama yaptı.
BECALİ: GÖRÜŞME YAPACAĞIM
İsim değişikliği sonrası FCSB adını alan Steaua Bükreş'te başkan Gigi Becali geçtiğimiz günlerde teknik direktör arayışının hızla devam ettiğini ve çok iyi bir antrenörle transfer görüşmesi yapacağını söylemiş ancak isim vermemişti.
Bu ismin, yakın zamanda Beşiktaş ile anlaşmadığını açıklayan Lucescu olabileceği konuşuluyor.
- 21.05.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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