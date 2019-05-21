Lucescu'nun yeni adresi Romanya olabilir

Son dönemlerde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile ilgili dikkat çeken bir başka iddia ortaya atıldı.

Rumen basınından Digi Sport'un özel haberine göre eski adıyla Steaua Bükreş, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgileniyor. Lucescu'nun en yakın arkadaşlarından biri olan eski futbolcu Danut Lupu da konuyla alakalı, "Gigi Becali neden boşta olan Lucescu'yu almıyor?" diyerek iddiaları doğrular nitelikle bir açıklama yaptı.

BECALİ: GÖRÜŞME YAPACAĞIM

İsim değişikliği sonrası FCSB adını alan Steaua Bükreş'te başkan Gigi Becali geçtiğimiz günlerde teknik direktör arayışının hızla devam ettiğini ve çok iyi bir antrenörle transfer görüşmesi yapacağını söylemiş ancak isim vermemişti.

Bu ismin, yakın zamanda Beşiktaş ile anlaşmadığını açıklayan Lucescu olabileceği konuşuluyor.