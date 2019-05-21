Lucescu'nın adı FSCB ile anılıyor
21 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Lucescu'nun yeni adresi Romanya olabilir

Lucescu'nun yeni adresi Romanya olabilir

Lucescu'nun yeni adresi Romanya olabilir

Adı son dönemlerde sıkça ile anılan milli takımın eski çalıştırıcısı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rumen basınında yer alan habere göre FSCB, 73 yaşındaki antrenörü takımın başına getirebilir. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son dönemlerde adı sıkça ile anılan Rumen teknik adam ile ilgili dikkat çeken bir başka iddia ortaya atıldı.

Rumen basınından Digi Sport'un özel haberine göre eski adıyla , tecrübeli çalıştırıcıyla ilgileniyor. Lucescu'nun en yakın arkadaşlarından biri olan eski futbolcu Danut Lupu da konuyla alakalı, " neden boşta olan Lucescu'yu almıyor?" diyerek iddiaları doğrular nitelikle bir açıklama yaptı.

BECALİ: GÖRÜŞME YAPACAĞIM

İsim değişikliği sonrası FCSB adını alan Steaua Bükreş'te başkan Gigi Becali geçtiğimiz günlerde teknik direktör arayışının hızla devam ettiğini ve çok iyi bir antrenörle transfer görüşmesi yapacağını söylemiş ancak isim vermemişti.

Bu ismin, yakın zamanda Beşiktaş ile anlaşmadığını açıklayan Lucescu olabileceği konuşuluyor.

  1. 21.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lucescu'nun yeni adresi Romanya olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN