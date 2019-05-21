Beşiktaş defans hattı atakları savunamadı

Beşiktaş savunma bloğu, yediği ve attığı gol oranıyla şaşırtıcı bir istatistik ortaya koydu. Bu sezon 33 lig maçında 44 gol yiyen siyahbeyazlılar, maç başına 1.33 gol ortalaması ile son yılların en yüksek gol yeme oranına ulaştı. Feda döneminin yaşandığı 2012-2013 sezonunda ise 49 gol yiyerek son 20 yılın gol yeme rekorunu kıran siyah beyazlılar, sonraki 2 sezonu Slaven Biliç'in teknik direktörlüğünde 33 gol ve 32 gol yiyerek tamamlamıştı.



GEÇEN SEZON 30 GOL YEDİ

Teknik direktör Güneş döneminin ilk şampiyonluğunu 35, ikinci şampiyonluğunu 30 gol yiyerek geçiren Beşiktaş, geçen sezonu da 4. bitirmesine rağmen 30 gol ile ligin en az gol yiyen takımı olarak kapatmıştı. Siyahbeyazlılar bu sezon ise ligin bitimine 1 hafta kala yediği 44 gol ile hem son 6 sezonun hem de teknik direktör Şenol Güneş döneminin en yüksek gol yeme oranına ulaşmış oldu.



HÜCUMDA ETKİLİ OLDULAR

Defans oyuncuları takımın attığı 69 golün 18'ine doğrudan imza atarak ortalama her 4 golden 1'inin atılmasını sağlayarak hücum anlamında önemli bir katkıya da imza attı. Sağ bek oynayan Gökhan Gönül 3 gol 3 asist ile defansın hücum lideri konumunda. Domagoj Vida ve Pepe 3'er gol atıp 1'er de asist yaparak takımın hücumuna 8 gollük katkı yaptı. Hücuma destek olan diğer defans oyuncuları ise 1 gol 1 asist ile Caner Erkin ve 2 asist ile Adriano oldu.