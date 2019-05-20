‘Luce 2 yıllık imzalayacak’ – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri ‘Luce 2 yıllık imzalayacak’

‘Luce 2 yıllık imzalayacak’

‘Luce 2 yıllık imzalayacak’
Beşiktaş'ın 'in yerine ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. Rumen teknik adamla ilgili dün yeni bir iddial daha ortaya atıldı. Başkan 'ın çok istediği tecrübeli çalıştırıcı ile önümüzdeki hafta görüşerek işi bitireceği öğrenildi. Rumen hocayla yapılan anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtilirken, Lucescu'nun yıllık 2 milyon euro'ya imza atacağı kaydedildi.

  1. 20.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Luce 2 yıllık imzalayacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN