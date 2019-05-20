Bu kez Güneş açmadı
Ligde 62 puan toplayıp Şenol Güneş yönetiminde en kötü sezonunu geçiren Kartal, ayrıca son 5 yılın da en kötü performansını sergiledi
DEPLASMANDA DA KÖTÜ?
Beşiktaş, Güneş yönetiminde deplasmandaki lig maçlarında geçen sezonki kötü grafiğini tekrarladı. Bu sezon dışarda 26 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, geçen sezon da dış sahada aynı performansı göstermişti. 2016-17'de dış sahada 34 puana ulaşan Beşiktaş, 2015-16'da ise 36 puan elde etmişti. Bilic döneminde deplasmanda 37 puan çıkaran Kartal, 2013-14'te bu sezonun benzerine imza atıp 26 puanda kalmıştı. Beşiktaş, Samet Aybaba yönetimindeki 2012-13'te ise 27 puan çıkarmıştı.
- 20.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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