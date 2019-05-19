Beşiktaş'ta Şenol Güneş: Trabzon daha iyiydi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından net konuştu.
Maça kötü başladıkları ifade ederek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "İlk 45 dakikada kendi oyunumuzun çok altındaydık. Rakibin oynamasına da izin verdik. İkinci devre oyunumuz dahi iyiydi ama kazanmak için yeterli coşkumuz yoktu. Rakip daha çok istedi ve coşkusunu sahaya yansıttı. Rakip bizden daha iyiydi" dedi.
MEDEL BU KEZ 11'DE
Dorukhan Toköz'ün sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmaya Gary Medel ilk 11'de çıktı. En son ligin 29. haftasındaki Sivasspor karşılaşmasına 11'de başlayan Şilili futbolcu, 3 hafta sonra tekrar sahadaki yerini aldı. 32 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 46. dakikasında ise yerini Necip Uysal'a bıraktı.
ADRİANO İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Adriano, ikinci 45'e çıkamadı. İlk devrenin ardından soyunma odasında teknik direktör Şenol Güneş'e devam edemeceğini belirten Brezilyalı futbolcu, yerini Kagawa'ya bıraktı. Sahada kaldığı süre içinde isabetli pas yüzdesiyle öne çıkan isimlerden olan 34 yaşındaki futbolcunu durumu bugün netlik kazanacak.
- 19.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş: Trabzon daha iyiydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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