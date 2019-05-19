Beşiktaş'ta Şenol Güneş: Trabzon daha iyiydi

Maça kötü başladıkları ifade ederek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "İlk 45 dakikada kendi oyunumuzun çok altındaydık. Rakibin oynamasına da izin verdik. İkinci devre oyunumuz dahi iyiydi ama kazanmak için yeterli coşkumuz yoktu. Rakip daha çok istedi ve coşkusunu sahaya yansıttı. Rakip bizden daha iyiydi" dedi.



MEDEL BU KEZ 11'DE

Dorukhan Toköz'ün sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmaya Gary Medel ilk 11'de çıktı. En son ligin 29. haftasındaki Sivasspor karşılaşmasına 11'de başlayan Şilili futbolcu, 3 hafta sonra tekrar sahadaki yerini aldı. 32 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 46. dakikasında ise yerini Necip Uysal'a bıraktı.



ADRİANO İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Adriano, ikinci 45'e çıkamadı. İlk devrenin ardından soyunma odasında teknik direktör Şenol Güneş'e devam edemeceğini belirten Brezilyalı futbolcu, yerini Kagawa'ya bıraktı. Sahada kaldığı süre içinde isabetli pas yüzdesiyle öne çıkan isimlerden olan 34 yaşındaki futbolcunu durumu bugün netlik kazanacak.