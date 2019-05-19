Beşiktaş'ta Şenol Güneş: Trabzon daha iyiydi
19 Mayıs 2019, Pazar
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'ta : Trabzon daha iyiydi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş: Trabzon daha iyiydi

Teknik Direktörü , maçın ardından net konuştu.

Maça kötü başladıkları ifade ederek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "İlk 45 dakikada kendi oyunumuzun çok altındaydık. Rakibin oynamasına da izin verdik. İkinci devre oyunumuz dahi iyiydi ama kazanmak için yeterli coşkumuz yoktu. Rakip daha çok istedi ve coşkusunu sahaya yansıttı. Rakip bizden daha iyiydi" dedi.

MEDEL BU KEZ 11'DE
Dorukhan Toköz'ün sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. En son ligin 29. haftasındaki karşılaşmasına 11'de başlayan Şilili futbolcu, 3 hafta sonra tekrar sahadaki yerini aldı. 32 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 46. dakikasında ise yerini 'a bıraktı.

ADRİANO İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Adriano, ikinci 45'e çıkamadı. İlk devrenin ardından soyunma odasında 'e devam edemeceğini belirten Brezilyalı futbolcu, yerini Kagawa'ya bıraktı. Sahada kaldığı süre içinde isabetli pas yüzdesiyle öne çıkan isimlerden olan 34 yaşındaki futbolcunu durumu bugün netlik kazanacak.

  1. 19.5.2019
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