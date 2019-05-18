Beşiktaş'ta Jermain Lens gözden düştü
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'ta Jermain Lens gözden düştü

Beşiktaş'ta Jermain Lens gözden düştü

Hollandalı yıldız Lens, ’taki iki sezonluk performansıyla adeta sınıfta kaldı.

31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon 34 resmi maçta forma şansı bulsa da kendisinden beklenen istikrarı yakalayamadı. Yönetimin, performansını beğenmediği Lens'i sezon sonu gönderme planı yaptığı ortaya çıktı.

DORUKHAN YOK MEDEL İLK 11'DE
'ta? sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Dorukhan Toköz'ün yerine, orta sahada Gary görev yapacak. Siyahbeyazlıların son iki lig maçında forma giyemeyen Şilili yıldız Medel, hafta içinde takıma dahil oldu ve dün kafileyle birlikte 'a uçtu. Öte yandan bir diğer sakat oyuncu 'ün yerine savunmanın sağında Brezilyalı Adriano'nun oyna- B ması bekleniyor.

ATINÇ NUKAN DÖNMEK İSTİYOR
Beşiktaş'ın eski oyuncusu , siyah-beyazlı kulübe geri dönmek için haber yolladı. 2015-16 sezonunda 6 milyon euro'ya Leipzig'e transfer olan genç futbolcu Bundesliga'da tutunamadı. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Atınç, siyah-beyazlılara haber göndererek, bonservisini bedelsiz alabileceğini söyledi.


  1. 18.5.2019
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