Beşiktaş'ta Jermain Lens gözden düştü

31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon 34 resmi maçta forma şansı bulsa da kendisinden beklenen istikrarı yakalayamadı. Yönetimin, performansını beğenmediği Lens'i sezon sonu gönderme planı yaptığı ortaya çıktı.



DORUKHAN YOK MEDEL İLK 11'DE

Beşiktaş'ta? sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Dorukhan Toköz'ün yerine, orta sahada Gary Medel görev yapacak. Siyahbeyazlıların son iki lig maçında forma giyemeyen Şilili yıldız Medel, hafta içinde takıma dahil oldu ve dün kafileyle birlikte Trabzon'a uçtu. Öte yandan bir diğer sakat oyuncu Gökhan Gönül'ün yerine savunmanın sağında Brezilyalı Adriano'nun oyna- B ması bekleniyor.



ATINÇ NUKAN DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Atınç Nukan, siyah-beyazlı kulübe geri dönmek için haber yolladı. 2015-16 sezonunda 6 milyon euro'ya Leipzig'e transfer olan genç futbolcu Bundesliga'da tutunamadı. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Atınç, siyah-beyazlılara haber göndererek, bonservisini bedelsiz alabileceğini söyledi.



