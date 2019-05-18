Beşiktaş'ta Jermain Lens gözden düştü
Hollandalı yıldız Lens, Beşiktaş’taki iki sezonluk performansıyla adeta sınıfta kaldı.
31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon 34 resmi maçta forma şansı bulsa da kendisinden beklenen istikrarı yakalayamadı. Yönetimin, performansını beğenmediği Lens'i sezon sonu gönderme planı yaptığı ortaya çıktı.
DORUKHAN YOK MEDEL İLK 11'DE
Beşiktaş'ta? sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Dorukhan Toköz'ün yerine, orta sahada Gary Medel görev yapacak. Siyahbeyazlıların son iki lig maçında forma giyemeyen Şilili yıldız Medel, hafta içinde takıma dahil oldu ve dün kafileyle birlikte Trabzon'a uçtu. Öte yandan bir diğer sakat oyuncu Gökhan Gönül'ün yerine savunmanın sağında Brezilyalı Adriano'nun oyna- B ması bekleniyor.
ATINÇ NUKAN DÖNMEK İSTİYOR
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Atınç Nukan, siyah-beyazlı kulübe geri dönmek için haber yolladı. 2015-16 sezonunda 6 milyon euro'ya Leipzig'e transfer olan genç futbolcu Bundesliga'da tutunamadı. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Atınç, siyah-beyazlılara haber göndererek, bonservisini bedelsiz alabileceğini söyledi.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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