Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı.
Siyah- beyazlı yöneticiler Serdal Adalı ve Umut Güner'in pazartesi günü İtalya'ya uçarak Adem Ljajic'in kulübü Torino ile son görüşmeleri yapacağı ve satın alma opsiyonunu devreye sokacağı öğrenildi. Bu arada Rusya'nın Zenit kulübünün de Sırp yıldız Adem Ljajic için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Beşiktaş'ta Adalı ve Güner transfer için İtalya'ya gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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