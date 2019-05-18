Beşiktaş'ta Adalı ve Güner transfer için İtalya'ya gidiyor
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'ta Adalı ve Güner için 'ya gidiyor

Beşiktaş'ta Adalı ve Güner transfer için İtalya'ya gidiyor

'ta harekatı başladı.

Siyah- beyazlı yöneticiler ve 'in pazartesi günü 'ya uçarak 'in kulübü Torino ile son görüşmeleri yapacağı ve satın alma opsiyonunu devreye sokacağı öğrenildi. Bu arada 'nın Zenit kulübünün de Sırp yıldız Adem Ljajic için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

  1. 18.5.2019
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