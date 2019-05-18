UEFA’dan Beşiktaş’a güzel haber geldi...
Avrupa futbolunun patronu, Beşiktaş'ın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili yaptığı anlaşmaya uyduğunu kaydederek, takip sürecinin sonlandırıldığını bildirdi. Dünkü toplandısında Beşiktaş ve Trabzonspor'un durumunu değerlendiren UEFA, resmi sitesinden yapıtğı açıklamayla siyah-beyazlı kulübün Finansal Fair Play konusunda yapılan anlaşmaya uyduğunu onayladı. Beşiktaş, Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarılı bir şekilde tamamlarken, UEFA tarafından sürdürülen denetim süreci de sona ermiş oldu.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Beşiktaş FFP'de sınıfı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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