Beşiktaş FFP'de sınıfı geçti

Avrupa futbolunun patronu, Beşiktaş'ın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili yaptığı anlaşmaya uyduğunu kaydederek, takip sürecinin sonlandırıldığını bildirdi. Dünkü toplandısında Beşiktaş ve Trabzonspor'un durumunu değerlendiren UEFA, resmi sitesinden yapıtğı açıklamayla siyah-beyazlı kulübün Finansal Fair Play konusunda yapılan anlaşmaya uyduğunu onayladı. Beşiktaş, Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarılı bir şekilde tamamlarken, UEFA tarafından sürdürülen denetim süreci de sona ermiş oldu.