Beşiktaş FFP'de sınıfı geçti
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'de sınıfı geçti

Beşiktaş FFP'de sınıfı geçti

’dan ’a güzel haber geldi...

Avrupa futbolunun patronu, 'ın () ile ilgili yaptığı anlaşmaya uyduğunu kaydederek, takip sürecinin sonlandırıldığını bildirdi. Dünkü toplandısında Beşiktaş ve 'un durumunu değerlendiren , resmi sitesinden yapıtğı açıklamayla siyah-beyazlı kulübün Finansal Fair Play konusunda yapılan anlaşmaya uyduğunu onayladı. Beşiktaş, Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarılı bir şekilde tamamlarken, UEFA tarafından sürdürülen denetim süreci de sona ermiş oldu.

  1. 18.5.2019
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