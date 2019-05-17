Sergen için büyük ısrar
Beşiktaşlı taraftar, Alanyaspor maçından sonra Sergen Yalçın'ı yeni teknik direktör olarak istediklerini açıkça gösterdi.
Sergen'i Başkan Orman'a öneren isimler; "Hocayla konuştuk. Premier Lig'i kendisine hedef seçmiş. Futbolcuyken gitmediği için pişman. O yolun Türkiye'de şampiyonluk kazanmak ve kupa kaldırmaktan geçtiğini biliyor. O yüzden herkesten çok çalışacaktır" diye ısrar ediyorlar.
- 17.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Dev operasyon
Toplam 2
Yorum
savaş Vida,Medel hariç hepsi gönderisin.
-
Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
Kartal Tamam bunun GS lehine 2 penaltı, 1 kırmızısı garanti.
-
Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
gitti serkan suat yerinde kaldı işte tff işte hakemlerimiz
Sergen için büyük ısrar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.