Guti’den Luce resti
- 17.5.2019
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Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Kaleciyi bilmem ama Pinto alınmasın. Çok faydası olmaz.
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Ünal Karaman galibiyetle taçlandıracak
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Vodafone oynanan maçta tıpkı fb maçımızda olduğu gibi bjk ye fazladan uzatma verildi ve gol yedik onun acısını çıkartacağız.
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TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Gel gel sen de gs bu aralar sizin yaptığınız işi daha iyi yapıyor geride kaldınız
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