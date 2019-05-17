Guti’den Luce resti – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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’den Luce resti

Guti’den Luce resti

'ta krizi yaşanıyor...

Başkan Orman'ın, "Bir sezon Şenol hocayla çalış. Gelecek sezon takım senin" dediği 'ye şimdi de, "Bir sezon da Lucescu'yla çalışır mısın?" diye sorduğu; Guti'nin ise "Sözünüz bu değildi. Birinci adam olamazsam giderim" restini çektiği ifade edildi.
  1. 17.5.2019
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