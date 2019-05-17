3. Mete Bozkurt turnuvası pazar
Üçüncü Mete Bozkurt Dostluk Turnuvası, 16 Haziran Pazar günü Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Üçüncü Mete Bozkurt Dostluk Turnuvası, 16 Haziran Pazar günü Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Turnuvada Beşiktaş U-10 Takımı ile Altınordu, Bursa, F.Bahçe, G.Saray, Başakşehir, İstanbul ve Kasımpaşa da yer alacak.
- 17.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Dev operasyon
Toplam 2
Yorum
savaş Vida,Medel hariç hepsi gönderisin.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
Kartal Tamam bunun GS lehine 2 penaltı, 1 kırmızısı garanti.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
gitti serkan suat yerinde kaldı işte tff işte hakemlerimiz
3. Mete Bozkurt turnuvası pazar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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