3. Mete Bozkurt turnuvası pazar – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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3. Mete Bozkurt turnuvası pazar

3. Mete Bozkurt turnuvası pazar

, Pazar günü 'nde gerçekleştirilecek.

, Pazar günü 'nde gerçekleştirilecek. Turnuvada U-10 Takımı ile Altınordu, , F.Bahçe, G.Saray, , ve da yer alacak.
  1. 17.5.2019
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