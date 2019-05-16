Bu ekipten yanlış bir söz çıkmaz
17 Mayıs 2019, Cuma
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Bu ekipten yanlış bir söz çıkmaz

Bu ekipten yanlış bir söz çıkmaz

Başkan , yeni yönetim kuruluna her daim sonuna kadar güvendiğini ifade etti

Başkanı Orman, yeni yönetim kuruluna çok güveniyor. Başkan Orman'ın ilk toplantıda henüz görev dağılımı yapmayacağı ancak kulübün işleyişini olumsuz etkilememesi için bir önceki dönemde yürütülen görevlerin belli bir süre daha devamını istediği öğrenildi. Son başkanlık dönemine giren 'ın toplantıda, "Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Artık kenetlenme ve huzursuzluk olmadan icraat yapma zamanı. Güzel bir ekip oluşturduk. Bu ekipten yanlış bir davranış ve söz çıkmayacağına eminim. Allah bizi utandırmasın" dediği aktarıldı.
  1. 16.5.2019
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