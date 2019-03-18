Cenk Tosun'dan Beşiktaş itirafı!

Everton'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun, TRT Spor'a açıklamalarda bulunup Beşiktaş'ın ligdeki durumu ve geleceği hakkında konuştu.



Cenk Tosun, "Beşiktaş devre arasında Kagawa ve Burak ağabey ile nokta transferler yaptı. Keşke sezon başında takıma gelselerdi. Beşiktaş büyük bir camiadır. Taraftarı her zaman yanındadır. Beşiktaş'ın bundan sonra daha rahat maçları olacaktır. Bu saatten sonra şampiyonluk zor gözüküyor. İnşallah en üst noktalarda biter" dedi.



Tecrübelı futbolcu şöyle devam etti: "Çocukluk hayalim futbolcu olmaktı. İkinci hayalim ise Beşiktaş'ta oynamaktı. Onu da gerçekleştirdim. Premier Lig dünyanın en iyi ligidir."



"MİNNETTARIM"



Cenk: "Şenol hoca tecrübesiyle Milli takıma büyük şeyler katacak. Milli takımı ve ligi iyi bilen biri. Kulüple Federasyon farklı olabilir ama bana kattıklarından dolayı ona minnettarım. İnşallah genç futbolculara önemli katkılarda bulunacak. Önemli 2 maçımız var. 6 puan ile başlarsak güzel olur."



ZAMANI GELİNCE DÖNECEĞİM



"İstanbul'u özlüyoruz. Fakat burayı da çok seviyorum ve burada da severek futbol oynuyorum. İngiltere'ye ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek için geldim. Zamanı geldiğinde de ülkeme döneceğim."