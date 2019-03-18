Beşiktaş'ın jokeri Medel

Kariyerinde ilk kez sol kanada geçen Medel, 75 kez topla buluştu, yüzde 93.6'yla Vida'dan sonra sahanın en başarılı pas yapan ismi oldu. 7 uzun topundan 5'i yerini buldu. 7 defansif hamleyle iyi bir maç çıkardı.



TAKIM İZİNDE



Beşiktaş, Göztepe maçı sonrası izne çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada birkaç gün dinlenecek. Bu arada Şenol hoca da milli takımın başına gidecek. Sonra Rize maçı hazırlıkları başlayacak.



VIDA, VIDA GİBİ!



Siyah-beyazlı takımın Hırvat oyuncu Domagoj Vida, kalitesini konuşturdu. Vİda Göztepe'ye karşı 94.1'le sahanın en başarılı pas yapan ismi oldu. 4'te 4 uzun top attı. 3 hava topu aldı. 5 top kapıp, 5 uzaklaştırma yaptı.



'FUTBOLCU BÖYLE ÜFLER'



Beşiktaş, yıldız oyuncusu Kagawa'nın doğum gününü kutladı. 30 yaşına giren Japon orta saha için bir video yayınlandı. Kagawa'nın şut atarak pasta üzerindeki mumu söndürdüğü video için "Futbolcu dediğin böyle mum üfler! İyi ki doğdun" yorumu yapıldı. Bu paylaşım yüzbinlerce beğeni aldı.



GÖKHAN GİZLİ KAHRAMAN



Göztepe sınavının kahramanlarından biri de Gökhan Gönül'dü. 9 ikili mücadele kazanan tecrübeli sağ bek, 5 hava topu mücadelesinde de başarılı oldu. Özellikle rakibin beraberlik için yüklendiği son dakikalarda kritik müdahalelerle gol şansı tanımadı. Gökhan'ın bu sezon 33 maçta 4 gol, 2 asisti var.



LENS SERBEST Mİ KALACAK?



Beşiktaş'ta maddi sıkıntıların çığrından çıktığı ortamda sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre yönetim bugünün sonuna kadar Lens'in parasını ödeyemezse, Hollandalı serbest kalacak. Beşiktaş'a protesto çeken ve FIFA'ya giden Lens'in serbest kalması ise Beşiktaş'a yaptırım cezasını gündeme getirecek.



M. TOPAL'IN YERİNE NECİP



Milli takımın da başına geçen Şenol Güneş'in, Sivas maçında sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine Necip Uysal'ı düşündüğü bildirildi. Ozan Tufan'ı da alternatifler arasına alan tecrübeli teknik adamın milli takım tecrübesi nedeniyle Necip'ten yana hakkını kullanacağı gelen bilgiler arasında.



YOK BÖYLE SEVGİ



Bolu'da ailesiyle birlikte yaşayan ve 35 yıldır engelli olarak hayatını devam ettiren fanatik Beşiktaşlı İsmail Öztürk, 2002'den beri takımının bütün maç sonuçlarını defterine not ediyor. Öztürk'ün en büyük hayali, Başkan Fikret Orman'la tanışıp Vodafone Park'ta imzalı formasıyla maç izleyebilmek.



DERBİ ZAFERİ



Beşiktaş U16 takımı, Akademi Ligi 24. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; Emirhan ve Serdar kaydetti. U15'ler ise Galatasaray'a kendi sahasında 3-0 yenildi.