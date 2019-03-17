Her takıma bir Medel gerek!

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, nasıl bir görev adamı olduğunu dün bir kez daha kanıtladı. Mücadeleye Vida'nın yanında stoperde başlayan tecrübeli futbolcu, 12'de Adriano'nun sakatlanması sonrası Necip'in oyuna girmesiyle sol beke geçti.



3 PUANI HAK ETTIK

Burada da başarılı bir şekilde görevini yerine getiren siyah-beyazlı futbolcu, ne Adriano ne de Caner'i aratmadı. Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen birçok mevkide görev yapabilen Gary Medel, mücadele sonunda 3 puanı hak ederek aldıklarını dile getirdi.