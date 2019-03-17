Her takıma bir Medel gerek! – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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Her takıma bir Medel gerek!

Her takıma bir Medel gerek!

'ın Şilili futbolcusu , nasıl bir görev adamı olduğunu dün bir kez daha kanıtladı.

'ın Şilili futbolcusu , nasıl bir görev adamı olduğunu dün bir kez daha kanıtladı. Mücadeleye Vida'nın yanında stoperde başlayan tecrübeli futbolcu, 12'de Adriano'nun sakatlanması sonrası Necip'in oyuna girmesiyle sol beke geçti.

3 PUANI HAK ETTIK
Burada da başarılı bir şekilde görevini yerine getiren siyah-beyazlı futbolcu, ne Adriano ne de Caner'i aratmadı. Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen birçok mevkide görev yapabilen Gary Medel, mücadele sonunda 3 puanı hak ederek aldıklarını dile getirdi.

  1. 17.3.2019
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