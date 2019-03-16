Beşiktaş Göztepe maçı ile 2 bininci maçına çıkıyor – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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maçı ile 2 bininci maçına çıkıyor

Beşiktaş Göztepe maçı ile 2 bininci maçına çıkıyor

, eski adıyla 1. , son yıllardaki adıyla 'de bugünkü maçıyla birlikte 2 bininci karşılaşmasına çıkacak.

, eski adıyla 1. , son yıllardaki adıyla 'de bugünkü maçıyla birlikte 2000. karşılaşmasına çıkacak. Siyah beyazlılar, ligde 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3254 gol atan , kalesinde 1686 gol gördü. Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'nda yine bir takımı Altay ile oynayan Beşiktaş, 'nin attığı gollerle 2-1 kazanmıştı.

KUPASIZ 14 SEZON
Kartal, ligde 14 sezon şampiyonluğa hasret kaldı. Beşiktaş, 1966-67'de kazandığı şampiyonluğun ardından 14 sezon şampiyonluk sevinci yaşayamazken, hasretini 1981-82 sezonunda bitirdi.

EN UZUN SÜRE YENİLMEYEN TAKIM
Beşiktaş, lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlıların ligdeki dikkati çekici unvanlarından biri, en uzun süre yenilmeyen ekip olması. Ligde 1990-91 sezonunun 25. haftasında 'da G.Birliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-92'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin serisi tam 48 hafta sürdü.

BU REKORU KIRAN YOK
Ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan çıkmadı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON TAKIM
Ligde şimdiye kadar sadece iki takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, 1991-92'de 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu. ise 1985-86'da 36 maçta yenilmedi ama şampiyon olamadı.

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EN FARKLI GALİBİYET
Ligdeki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1989-90 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989 tarihinde 'da oynanan maçını 10-0 kazanıp tarihe geçti. Bu tarihi maçta golleri Ali (4), Metin (3) ve Feyyaz (3) attı.

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'DERBİ KRALI' ŞAMPİYON
Kartal, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak tarihe ismini yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlılar, yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2002-03 sezonunda Fener'i 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki karşılaşmada 1-0 geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

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SEYİRCİ REKORU DA ONDA
Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş'ın maçında kırıldı. Siyahbeyazlıların 2013-14'ün 5. haftasında Galatasaray'ı Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izledi.

Gökhan Töre:

BEŞİKTAŞ'IN 'EN'LERİ
En çok kazandığı sezon: 1959-60 (38 maç 29 galibiyet)
En az yenildiği sezon: 1991-92 (Namağlup)
En çok gol attığı sezon: 1996-97 (34 maç 88 gol)
En az gol yediği sezon: 1959-60 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)
En farklı galibiyeti: 10-0 A.Demir (1989- 90)
En gollü maçı: 10-0 Adana Demir (1989-1990), 8-2 Altay (1994-95), 7-3 Göztepe (2002-03)
En çok oynayan futbolcu: R.Çalımbay (494 maç)
En çok gol atan futbolcusu: (170)

Jose Sambade:

  1. 16.3.2019
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