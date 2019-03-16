Beşiktaş Göztepe maçı ile 2 bininci maçına çıkıyor

Beşiktaş, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de bugünkü Göztepe maçıyla birlikte 2000. karşılaşmasına çıkacak. Siyah beyazlılar, ligde 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3254 gol atan Kartal, kalesinde 1686 gol gördü. Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'nda yine bir İzmir takımı Altay ile oynayan Beşiktaş, Nazmi Bilge'nin attığı gollerle 2-1 kazanmıştı.

KUPASIZ 14 SEZON

Kartal, ligde 14 sezon şampiyonluğa hasret kaldı. Beşiktaş, 1966-67'de kazandığı şampiyonluğun ardından 14 sezon şampiyonluk sevinci yaşayamazken, hasretini 1981-82 sezonunda bitirdi.

EN UZUN SÜRE YENİLMEYEN TAKIM

Beşiktaş, lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlıların ligdeki dikkati çekici unvanlarından biri, en uzun süre yenilmeyen ekip olması. Ligde 1990-91 sezonunun 25. haftasında Ankara'da G.Birliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-92'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin serisi tam 48 hafta sürdü.

BU REKORU KIRAN YOK

Ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan çıkmadı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON TAKIM

Ligde şimdiye kadar sadece iki takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, 1991-92'de 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu. Galatasaray ise 1985-86'da 36 maçta yenilmedi ama şampiyon olamadı.

EN FARKLI GALİBİYET

Ligdeki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1989-90 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da oynanan Adana Demir maçını 10-0 kazanıp tarihe geçti. Bu tarihi maçta golleri Ali (4), Metin (3) ve Feyyaz (3) attı.

'DERBİ KRALI' ŞAMPİYON

Kartal, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak tarihe ismini yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2002-03 sezonunda Fener'i 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki karşılaşmada 1-0 geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

SEYİRCİ REKORU DA ONDA

Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş'ın maçında kırıldı. Siyahbeyazlıların 2013-14'ün 5. haftasında Galatasaray'ı Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izledi.

BEŞİKTAŞ'IN 'EN'LERİ

En çok kazandığı sezon: 1959-60 (38 maç 29 galibiyet)

En az yenildiği sezon: 1991-92 (Namağlup)

En çok gol attığı sezon: 1996-97 (34 maç 88 gol)

En az gol yediği sezon: 1959-60 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En farklı galibiyeti: 10-0 A.Demir (1989- 90)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demir (1989-1990), 8-2 Altay (1994-95), 7-3 Göztepe (2002-03)

En çok oynayan futbolcu: R.Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)