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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Tahkim ’ı reddetti

Tahkim Kartal’ı reddetti

Tahkim, 'ın maçında yaşanan olaylar nedeniyle aldığı cezalar için yaptığı itirazları reddetti.

Tahkim, 'ın maçında yaşanan olaylar nedeniyle aldığı cezalar için yaptığı itirazları reddetti. Kurul, 20 bin TL'lik saha olayları ile taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 200 bin TL'lik cezayı onadı.

  1. 15.3.2019
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