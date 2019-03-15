Tahkim Kartal’ı reddetti

Tahkim, Beşiktaş'ın Kayseri maçında yaşanan olaylar nedeniyle aldığı cezalar için yaptığı itirazları reddetti. Kurul, 20 bin TL'lik saha olayları ile taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 200 bin TL'lik cezayı onadı.