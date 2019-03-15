Stoper çıkmazı
Fenerbahçe derbisindeki kötü oyunu sonrasında Kayseri'de yedek bekleyen Mirin sakat olduğu için Konya maçının kadrosunda yer almamıştı.
Beşiktaş'ta Vida'nın partneri yine değişecek. Fenerbahçe derbisindeki kötü oyunu sonrasında Kayseri'de yedek bekleyen Mirin sakat olduğu için Konya maçının kadrosunda yer almamıştı. Güneş'in Kayseri'de Medel'i, Konya maçında ise Necip'i denedikten sonra Göztepe maçında Atiba ile sürpriz yapabileceği ifade edildi.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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