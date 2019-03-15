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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Stoper çıkmazı

Stoper çıkmazı

derbisindeki kötü oyunu sonrasında 'de yedek bekleyen Mirin sakat olduğu için maçının kadrosunda yer almamıştı.

'ta Vida'nın partneri yine değişecek. derbisindeki kötü oyunu sonrasında 'de yedek bekleyen Mirin sakat olduğu için maçının kadrosunda yer almamıştı. Güneş'in Kayseri'de 'i, Konya maçında ise Necip'i denedikten sonra maçında Atiba ile sürpriz yapabileceği ifade edildi.

  1. 15.3.2019
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