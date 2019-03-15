Stoper çıkmazı

Beşiktaş'ta Vida'nın partneri yine değişecek. Fenerbahçe derbisindeki kötü oyunu sonrasında Kayseri'de yedek bekleyen Mirin sakat olduğu için Konya maçının kadrosunda yer almamıştı. Güneş'in Kayseri'de Medel'i, Konya maçında ise Necip'i denedikten sonra Göztepe maçında Atiba ile sürpriz yapabileceği ifade edildi.