Q7’ye özel idman

Siyah-beyazlıları Portekizli yıldızı Quaresma, yarın oynanacak Göztepe maçına özel olarak hazırlanıyor. Güneş, bu maç öncesi hücum organizasyonlarına ağırlık verirken; Quaresma'nın ise antrenmanlar haricinde şut çalışması yapması dikkat çekti.