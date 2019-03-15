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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Q7’ye özel idman

Q7’ye özel idman

  yıldızı , yarın oynanacak maçına özel olarak hazırlanıyor.

yıldızı , yarın oynanacak maçına özel olarak hazırlanıyor. Güneş, bu maç öncesi hücum organizasyonlarına ağırlık verirken; Quaresma'nın ise antrenmanlar haricinde şut çalışması yapması dikkat çekti.

  1. 15.3.2019
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