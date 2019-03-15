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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Kagawa yeniden milli takımda

Kagawa yeniden milli takımda

'ın devre arasında Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , uzun bir aranın ardından yeniden Milli Takımı'na davet edildi.

'ın devre arasında Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , uzun bir aranın ardından yeniden Milli Takımı'na davet edildi. Kagawa, Japonya'nın 22 Mart'ta ve 26 Mart'ta Bolivya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağırıldı. Shinji Kagawa, son olarak 2018 Dünya Kupası'nda 'yla oynanan 2. tur maçında Japonya formasını giymişti.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
maçında attığı golle 'ı uçuran isim olan Kagawa, sosyal medya hesabından milli takıma davet edilmesi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Japon yıldız yaptığı açıklamada; "Deneyimimi takıma yansıtıp iyi bir başlangıç yapmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 15.3.2019
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