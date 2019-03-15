Kagawa yeniden milli takımda

Beşiktaş'ın devre arasında Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, uzun bir aranın ardından yeniden Japonya Milli Takımı'na davet edildi. Kagawa, Japonya'nın 22 Mart'ta Kolombiya ve 26 Mart'ta Bolivya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağırıldı. Shinji Kagawa, son olarak 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'yla oynanan 2. tur maçında Japonya formasını giymişti.



ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Konya maçında attığı golle Kartal'ı uçuran isim olan Kagawa, sosyal medya hesabından milli takıma davet edilmesi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Japon yıldız yaptığı açıklamada; "Deneyimimi takıma yansıtıp iyi bir başlangıç yapmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.