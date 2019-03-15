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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Çınar 14 ay sonra

Çınar 14 ay sonra

'ın yarınki maçını yönetecek.

'ın yarınki maçını yönetecek. Çınar, son 30 Ocak 2018'te tarihinde Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta 'ni 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yönetmişti. Beşiktaş, Çınar'ın yönettiği 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

  1. 15.3.2019
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