Çınar 14 ay sonra
Beşiktaş'ın yarınki Göztepe maçını Serkan Çınar yönetecek.
Beşiktaş'ın yarınki Göztepe maçını Serkan Çınar yönetecek. Çınar, son 30 Ocak 2018'te tarihinde Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yönetmişti. Beşiktaş, Çınar'ın yönettiği 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Çınar 14 ay sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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