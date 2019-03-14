Şenol Güneş idolümüzdür – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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idolümüzdür

Şenol Güneş idolümüzdür

Gazişehir Gaziantep Mehmet Altıparmak, FOTOMAÇ 10 Numara'ya yaptığı özel açıklamada 'e övgüler yağdırdı.

Altıparmak, "'i çok severim. Bizim için idol hocalardan biri. Çok doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun başarısı için çok doğru bir tercih yapılmıştır. Türk futbolu için iyi işler yapacağını biliyorum. Ona inancımız sonsuzdur" ifadelerini kullandı.
  1. 14.3.2019
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