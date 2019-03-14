Liverpool’dan Karius mesajı – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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’dan mesajı

Liverpool’dan Karius mesajı

İngiliz ekibi , 'in hakkındaki açıklamalarından haberdar olduğunu açıkladı.

İngiliz yetkililer, "'un 'ta düzenli oynamasından mutluyuz ve şu an oradan ayrılması söz konusu değil" derken; ESPN'nin haberine göre Karius'u sözleşmesi bitmeden geri almak istemiyor.
  1. 14.3.2019
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