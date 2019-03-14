‘Komşu’dan sürpriz hamle – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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‘Komşu’dan sürpriz hamle

‘Komşu’dan sürpriz hamle

'ta en çok eleştirilen isim olan Karius'yla ilgili sürpriz iddia 'dan geldi.

Bu sezon forma giyen 3 kalecisinden de memnun olmayan 'un, Alman kaleciyi seneye kadroya katacağı iddia edildi. Bu transfer için Olympiakos Başkanı Marinakis'e yakın dostu Orman'ın yardım edeceği belirtildi.
  1. 14.3.2019
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