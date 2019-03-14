Shinji Kagawa çılgınlığı

Beşiktaş'ın yıldızı Shinji Kagawa için Japonlar Türkiye'ye geliyor.. Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, Beşiktaş ve Kagawa ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konyaspor maçı sonrası basın toplantısında Şenol Güneş'e sorduğu sorularla bütün Türkiye'nin dikkatini çeken Tsuchiya, Shinji Kagawa'nın, Beşiktaş sayesinde yeniden milli takıma çağırılacağını söyledi. Yaklaşık iki ay sonra oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi için 2 bin Japon'un Passolig başvurusu yaptığını açıkladı. Tsuchiya'nın, Japonların Kagawa sevgisiyle ilgili çarpıcı açıklamaları şöyle:



YENİDEN MİLLİ TAKIMA

"Mayıs ayında G.Saray-Beşiktaş derbisi var ve Japonlar bu maç için çok heyecanlılar. Kagawacılar ve Nagatomocular karşı karşıya gelecek. Japonya'dan 2 bin kişi Passolig kartı almak için başvurmuş durumda. Türkiye Ligi, Japonya'da canlı yayınlanıyor. Biz Japonlar istiyoruz ki mayıstaki maça kadar G.Saray ve Beşiktaş hiç yenilmesin, o maç daha da heyecanlı geçsin. Kagawa, Asya Kupası'na çağırılmamıştı, çünkü Dortmund'ta oynamıyordu. Sonra Şenol Güneş ona şans verdi. Kagawa büyük ihtimalle Beşiktaş sayesinde yeniden milli takıma çağrılacak."



BEŞİKTAŞ'TA KALMAYI İSTERİM!

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa, Türkiye'de kalmaya gönüllü. Japon yıldız, ülkesinden bir internet sitesine, "Daha önce görmediğim bir seyirci etkisi altında maçlara çıkıyoruz. Beşiktaş taraftarı gerçekten de olağanüstü. Sezon sonundaki görüşmeler neler getirir bilinmez ama ben Beşiktaş'ta kalmayı tercih ederim" açıklaması yaptı.



LJAJİC'LE BİRLİKTE OYNAR

Gazeteci Tsuchiya, FUJİ TV için Şenol Güneş ile bir röportaj yaptıklarını ve kendisine Japonlar'ın Kagawa ile Ljajic'i birlikte oynarken görmek istediklerini söylediklerini ifade etti. Tsuchiya, "Kendisi, kondisyonları daha iyi olursa uzun süre birlikte oynatmak istediğini söyledi" diye konuştu.



Kartal'ın Japon yıldızı Kagawa, Beşiktaş formasıyla 5 resmi maçta 164 dakikada sahada kaldı. 3 gol atan (Antalya-2, Konya), 1 de asist yapan (F.Bahçe) ve toplamda 4 gole direkt katkıda bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu; son oynanan Konyaspor maçında son saniyelerde attığı golle takımına üç puan getiren isim oldu.



ŞENOL GÜNEŞ'İ İYİ TANIRLAR

Japon gazeteci, ülkesinde en çok Şenol Güneş'in tanındığını itiraf etti. Tsuchiya, "Japonya'da Nagatamo'dan dolayı G.Saray, Kagawa'dan dolayı da Beşiktaş tanınıyor. 2002 Dünya Kupası'ndan ötürü de Türk Milli Takımı iyi biliniyor. O zaman Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş'ti. Japonya'da Fatih Terim'den daha çok Şenol Güneş bilinir. Çünkü Japonlar pek fazla Avrupa Şampiyonası izlemez ama Dünya Kupası'nı çok iyi hatırlar" diye konuştu.