Orkun’dan kötü haber
Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer dönemlerinde yakından ilgilendiği ve yeni sezon öncesi bir kez daha girişimlerde bulunacağı Orkun Kökçü, Feyenoord ile yeni sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer dönemlerinde yakından ilgilendiği ve yeni sezon öncesi bir kez daha girişimlerde bulunacağı Orkun Kökçü, Feyenoord ile yeni sözleşme imzaladı. Hollanda ekibi, genç oyuncuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Orkun Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21 resmi maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
- 13.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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