Orkun’dan kötü haber - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Orkun’dan kötü haber

Orkun’dan kötü haber

Orkun’dan kötü haber

'ın geçtiğimiz dönemlerinde yakından ilgilendiği ve öncesi bir kez daha girişimlerde bulunacağı , Feyenoord ile yeni sözleşme imzaladı.

'ın geçtiğimiz dönemlerinde yakından ilgilendiği ve öncesi bir kez daha girişimlerde bulunacağı , Feyenoord ile yeni sözleşme imzaladı. ekibi, genç oyuncuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Orkun Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21 resmi maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

  1. 13.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Orkun’dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN