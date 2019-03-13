Medel’in tokadı manşete çıktı
Konya maçında frikik golü öncesi Medel'in, Quaresma'nın ensesine attığı tokat Portekiz'de gündem olurken, Medel'in hareketi de Şili'de manşetlere çıktı.
Konya maçında frikik golü öncesi Medel'in, Quaresma'nın ensesine attığı tokat Portekiz'de gündem olurken, Medel'in hareketi de Şili'de manşetlere çıktı. Ülkede maçları yayınlayan CDF kanalının internet sitesi tokadı, "Medel ve Quaresma arasındaki güçlü çekişme" başlığı ile verip "Pitbull, Q7'yi tokatla yere yapıştıracaktı" ifadesini kullandı.
- 13.3.2019
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