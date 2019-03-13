Medel’in tokadı manşete çıktı – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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’in tokadı manşete çıktı

Medel’in tokadı manşete çıktı

maçında frikik golü öncesi 'in, 'nın ensesine attığı Portekiz'de gündem olurken, Medel'in hareketi de Şili'de manşetlere çıktı.

maçında frikik golü öncesi 'in, 'nın ensesine attığı Portekiz'de gündem olurken, Medel'in hareketi de Şili'de manşetlere çıktı. Ülkede maçları yayınlayan CDF kanalının internet sitesi tokadı, "Medel ve Quaresma arasındaki güçlü çekişme" başlığı ile verip "Pitbull, Q7'yi tokatla yere yapıştıracaktı" ifadesini kullandı.

  1. 13.3.2019
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