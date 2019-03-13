Karius, FIFA’ya şikayet etti

Yediği hatalı goller nedeniyle Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan kaleci Loris Karius'tan şok haber geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in son Konya maçının ardından "Karius'un elektriği, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var" dediği Alman file bekçisinin, 4 aydır maaşını alamadığı için siyah-beyazlı kulübü şubat ayında FIFA'ya şikayet etiği ifade edildi. Alman haber sitesi Bild, daha önce alacakları gerekçesiyle Beşiktaş ile sorun yaşadığı belirtilen Karius'un FIFA'ya gittiğini ve siyah-beyazlı kulübe bu nedenle ceza gelebileceğini yazdı. Haberde Quaresma, Vagner Love, Adriano gibi oyuncuların da alacakları nedeniyle problem yaşadığı kaydedildi.



İNGİLİZ VE ALMAN BASINI ELEŞTİRDİ

İngiltere ve Almanya spor basını, Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Karius hakkında Şenol Güneş'in söylediği sözleri manşetlerine taşıdı. Güneş'in Konya maçından sonra "Karius'un elektriği yok, heyecanı donuk" sözlerinin yer aldığı haberlerde Karius'un kariyerini tekrar ayağa kaldırmak için kiralandığı Beşiktaş'ta çok büyük bir formsuzluk yaşadığı da dile getirildi.