Atiba farkı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Atiba farkı

farkı

Atiba farkı

Siyah-beyazlıların  ile sözleşme uzatıpuzatmama kararı vereceği şu günlerde Kanadalı yıldızın maçında burnunun dirsek darbesiyle kanamasına rağmen oyuna devam etmesi yöneticileri hayran bıraktı.

Siyah-beyazlıların ile sözleşme uzatıpuzatmama kararı vereceği şu günlerde Kanadalı yıldızın maçında burnunun dirsek darbesiyle kanamasına rağmen oyuna devam etmesi yöneticileri hayran bıraktı. Yöneticiler, "Bize bu ruhta oyuncu lazım" dediler.

  1. 13.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atiba farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN