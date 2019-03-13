Atiba farkı

Siyah-beyazlıların Atiba ile sözleşme uzatıpuzatmama kararı vereceği şu günlerde Kanadalı yıldızın Konya maçında burnunun dirsek darbesiyle kanamasına rağmen oyuna devam etmesi yöneticileri hayran bıraktı.
Siyah-beyazlıların Atiba ile sözleşme uzatıpuzatmama kararı vereceği şu günlerde Kanadalı yıldızın Konya maçında burnunun dirsek darbesiyle kanamasına rağmen oyuna devam etmesi yöneticileri hayran bıraktı. Yöneticiler, "Bize bu ruhta oyuncu lazım" dediler.
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