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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Sahada var zirvede yok

Sahada var zirvede yok

Ligin ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı takım zirve hedefinden uzak kaldı. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını sergileyen Kara Kartallar, 50 gol atarken kalesinde ise tam 34 gol gördü.

, sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen sıkıntılı günler yaşıyor. Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 26 puan toplayan siyahbeyazlı ekip, ikinci devrede daha iyi bir performans sergiledi. 'in ikinci bölümünde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, 18 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, ligin ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen 57 puanlı lider 'in 13 puan gerisinde kaldı.

25 MAÇTA 34 GOL YEDİLER
Beşiktaş, savunma performansıyla da bu sezon büyük sıkıntılar yaşadı. Süper Lig'de 25. haftalar dikkate alındığında Beşiktaş, son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını 2018-19'da sergiledi. 2000-01 sezonunda 25 haftalık bölümde kalesinde 40 gol gören siyah-beyazlılar; büyük bölümünde Loris Karius'un görev yaptığı 2018-19'un 25 haftalık periyodunda 34 gol yedi. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 maçta yenilmemesine rağmen zirve hedefinden uzak kaldı.

  1. 12.3.2019
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