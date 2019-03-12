Sahada var zirvede yok
Ligin ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı takım zirve hedefinden uzak kaldı. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını sergileyen Kara Kartallar, 50 gol atarken kalesinde ise tam 34 gol gördü.
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen sıkıntılı günler yaşıyor. Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 26 puan toplayan siyahbeyazlı ekip, ikinci devrede daha iyi bir performans sergiledi. Süper Lig'in ikinci bölümünde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, 18 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, ligin ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen 57 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde kaldı.
25 MAÇTA 34 GOL YEDİLER
Beşiktaş, savunma performansıyla da bu sezon büyük sıkıntılar yaşadı. Süper Lig'de 25. haftalar dikkate alındığında Beşiktaş, son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını 2018-19'da sergiledi. 2000-01 sezonunda 25 haftalık bölümde kalesinde 40 gol gören siyah-beyazlılar; büyük bölümünde Loris Karius'un görev yaptığı 2018-19'un 25 haftalık periyodunda 34 gol yedi. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 maçta yenilmemesine rağmen zirve hedefinden uzak kaldı.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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