Mirin’in de üzeri çizildi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Mirin’in de üzeri çizildi

Mirin’in de üzeri çizildi

Mirin’in de üzeri çizildi

Karius'un biletini kesen 'in Isimat-Mirin'in üzerini de 3-3 biten maçından sonra çizdiği öğrenildi.

Karius'un biletini kesen 'in Isimat-Mirin'in üzerini de 3-3 biten maçından sonra çizdiği öğrenildi. Fransız oyuncuyu geçen hafta deplasmanında yedek oturtan Güneş'in, sakat olmasa bile sezon sonuna kadar Isimat-Mirin'i kullanmak istemediği bildirildi.

  1. 12.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mirin’in de üzeri çizildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN