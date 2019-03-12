Mirin’in de üzeri çizildi

Karius'un biletini kesen Şenol Güneş'in Isimat-Mirin'in üzerini de 3-3 biten Fenerbahçe maçından sonra çizdiği öğrenildi. Fransız oyuncuyu geçen hafta Kayseri deplasmanında yedek oturtan Güneş'in, sakat olmasa bile sezon sonuna kadar Isimat-Mirin'i kullanmak istemediği bildirildi.