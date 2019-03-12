Evinin kralı

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Burak Yılmaz, ikinci yarıda Beşiktaş'ı sırtlıyor. Siyah-beyazlı ekipte çıktığı 7 maçta 5 gol atıp, 1 de asist katkısı sağlayan tecrübeli golcü, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Taraftarların transfer olmasına karşı çıktığı Burak Yılmaz, iç sahada oynanan maçlarda Bursaspor'a iki, Fenerbahçe'ye iki ve Konya'ya bir gol atma başarısı gösterdi. Burak, ayrıca Konyaspor maçında Ljajic'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Attığı gollerin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla arasındaki buzları eritmeyi başaran Burak Yılmaz, dış sahalarda oynanan maçlarda ise skor üretemedi.