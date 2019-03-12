Evinin kralı
Burak Yılmaz, iç sahadaki maçlarda Bursa ve Fenebahçe’ye 2’şer, Konyaspor’a da 1 gol attı.
Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Burak Yılmaz, ikinci yarıda Beşiktaş'ı sırtlıyor. Siyah-beyazlı ekipte çıktığı 7 maçta 5 gol atıp, 1 de asist katkısı sağlayan tecrübeli golcü, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Taraftarların transfer olmasına karşı çıktığı Burak Yılmaz, iç sahada oynanan maçlarda Bursaspor'a iki, Fenerbahçe'ye iki ve Konya'ya bir gol atma başarısı gösterdi. Burak, ayrıca Konyaspor maçında Ljajic'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Attığı gollerin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla arasındaki buzları eritmeyi başaran Burak Yılmaz, dış sahalarda oynanan maçlarda ise skor üretemedi.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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