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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Evinin kralı

Evinin kralı

, iç sahadaki maçlarda ve Fenebahçe’ye 2’şer, ’a da 1 gol attı.

Devre arası döneminde takıma dahil olan , ikinci yarıda 'ı sırtlıyor. Siyah-beyazlı ekipte çıktığı 7 maçta 5 gol atıp, 1 de asist katkısı sağlayan tecrübeli golcü, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Taraftarların transfer olmasına karşı çıktığı Burak Yılmaz, iç sahada oynanan maçlarda 'a iki, 'ye iki ve Konya'ya bir gol atma başarısı gösterdi. Burak, ayrıca maçında Ljajic'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Attığı gollerin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla arasındaki buzları eritmeyi başaran Burak Yılmaz, dış sahalarda oynanan maçlarda ise skor üretemedi.

  1. 12.3.2019
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