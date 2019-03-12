Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine iptal kararı
Beşiktaş Kulübünün 15 Nisan 2017'de yapılan Tevfik Yamantürk'ün göreve geldiği divan başkanlık seçimi, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla iptal edildi.
Eski divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz'in açtığı davada mahkemenin, Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu'nun seçimli toplantısının ve mevzuata uygun olmadan alınan kararların iptaline karar verdiği bildirildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan divan kurulu eski genel sekreteri Ersan Aksoylu, "15 Nisan'da usulsüz olarak yapılan divan başkanlık seçimleri İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile iptal edildi. Mahkeme, aynı tarihte yapılan divan başkanlık kurulu seçimlerini, mevzuata uygun olmadan alınan kararların hepsini iptal etti. Böylece divan kurulu eski başkanı Yalçın Karadeniz haklı hukuk mücadelesini kazanarak divan kurulu seçimlerini ve divan kurulunun kararlarını iptal ettirmiş oldu. Şu andan itibaren her şey başa döndü. Divan kurulunun geçersizliği ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
- 12.03.2019
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