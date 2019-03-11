Quaresma. "Hepimiz batarız!" – Fotomaç – 11 Mart 2019
11 Mart 2019, Pazartesi
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Quaresma. "Hepimiz batarız!"

Quaresma. "Hepimiz batarız!"

Quaresma, “Suçlu çıkarmak kolay. Ama gemi batarsa hep beraber batarız. Unutulmasın hepimiz aynı gemideyiz” dedi.

Taraftarın protestosuna 'dan maç sonunda eleştiri geldi. "Bugün çok pozisyon ürettik. Daha fazla atabilirdik. kazanmak için yeterince futbol oynamadı. Biz kazanmayı sonuna kadar hak ettik" diyen tecrübeli oyuncu şöyle konuştu: "Taraftar çok yanımızda değildi, daha fazla yanımızda olmaları lazım. Ben takıma ve hocamıza inanıyorum. Gemi batarsa, hep beraber batarız. Suçlu çıkarmak kolaydır ama bir takımda işler iyi gitmiyorsa birçok suçlu vardır. Benim de canım sıkılıyor artık. Hepimiz aynı gemideyiz. Unutulmasın ki gemi batarsa, hepimiz batarız." Taraftarlar ilk yarıda Quaresma'yı da ıslıklayarak ettiler.

  1. 11.3.2019
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