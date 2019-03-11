Ozzy ile 3 dakika
Performansı nedeniyle 11'de şans bulamayan ve son haftalarda yedek soyunan Oğuzhan Özyakup, dün de kulübede başladı.
Performansı nedeniyle 11'de şans bulamayan ve son haftalarda yedek soyunan Oğuzhan Özyakup, dün de kulübede başladı. Maçın 87. dakikasında Medel'in yerine oyuna giren tecrübeli futbolcuya sahada kaldığı süre içinde fazla iş düşmedi.
30 GÜN SONRA FORMAYI GİYDİ
Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde sarı kart görüp, cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu, 30 gün sonra Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.
- 11.3.2019
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