Ozzy ile 3 dakika – Fotomaç – 11 Mart 2019
11 Mart 2019, Pazartesi
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Ozzy ile 3 dakika

Ozzy ile 3 dakika

Performansı nedeniyle 11'de şans bulamayan ve son haftalarda yedek soyunan , dün de kulübede başladı.

Performansı nedeniyle 11'de şans bulamayan ve son haftalarda yedek soyunan , dün de kulübede başladı. Maçın 87. dakikasında 'in yerine oyuna giren tecrübeli futbolcuya sahada kaldığı süre içinde fazla iş düşmedi.

30 GÜN SONRA FORMAYI GİYDİ
Siyah-beyazlıların kaptanı , uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. derbisinde yedek kulübesinde sarı kart görüp, cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu, 30 gün sonra formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

  1. 11.3.2019
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