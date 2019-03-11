Kral'ın affı yok
Vodafone Park’ta gecenin adamı Burak Yılmaz’dı. Tecrübeli futbolcu, bir gol attı, bir de asist yaptı.
Ara transfer döneminde formasını giydiği Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasındaki yerini alan Burak Yılmaz, dün akşam da işbaşındaydı. Konyaspor karşısında sahanın öne çıkan ismi olan tecrübeli futbolcu, 14. dakikada Ljajic golünde asisti yaptı. Rakip savunmaya zor anlar yaşatan ve hücumda basmadık yer bırakmayan yıldız oyuncu, 33. dakikada ise müthiş bir gole imza attı. Kazanılan serbest vuruşun başına geçen 33 yaşındaki futbolcu, düzgün bir vuruşla kaleci Serkan'ı avladı.
MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 7. maçına çıkan Burak Yılmaz, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. 6 gole katkıda bulunan Kartal'ın golcüsü, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Attığı golden çok taraftarların önünde 3 puan almalarının önemli olduğunu kaydeden Burak, "Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Bugün (dün) sahadaki herkes elinden geleni yaptı ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Devamını da getireceğiz."
VODAFONE'DA BÜYÜK GERİLİM
Karşılaşmanın 33. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Beşiktaş'ın iki yıldız imi Quaresma ile Medel, Burak'ın gol attığı frikik öncesi tartıştı. Frikiği kullanmak isteyen Quaresma'yı durduran Medel, takım arkadaşının kafasına vurdu. Portekizli yıldız, kafasını tuttuktan sonra Şilili oyuncuya tehditkar şekilde parmağını salladı. Adriano'nun araya girmesinin ardından iki oyuncu uzaklaştı.
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